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Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı

Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı
17.05.2023 23:47

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Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, geçen günlerde sevgilisiyle gerginlik yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Ayça Çağla Altunkaya ile Fenerbahçe basketbol maçına katılan ve sevgilisinin maçtaki coşkusuna tepkisiz kalan Ilıcalı için "Acun sevgilisinden utandı" denmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin çarpıtıldığını, Acun Ilıcalı'nın normal davrandığını ileri sürmüştü. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlarla son noktayı koydu.

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