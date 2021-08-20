Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı'nın ablasıyla...

Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günler hamile olduğu iddia edilmişti Çağla Ayça Altunkaya'nın. Bu iddialara henüz bir açıklama gelmedi. Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile Yunanistan tatiline devam ediyor. Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl'ın da yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.