Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Çağla Altunkaya ile sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Ilıcalı ve sevgilisinin tatiline, boşandığı Şeyma Subaşı'nın ablası ve eniştesi de eşlik ediyor.