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Haberler Magazin Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı'nın ablasıyla...

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı'nın ablasıyla...

Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günler hamile olduğu iddia edilmişti Çağla Ayça Altunkaya'nın. Bu iddialara henüz bir açıklama gelmedi. Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile Yunanistan tatiline devam ediyor. Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl'ın da yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

20.08.2021 08:54 - Son Güncelleme: 20.08.2021 16:24
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Çağla Altunkaya ile sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Ilıcalı ve sevgilisinin tatiline, boşandığı Şeyma Subaşı'nın ablası ve eniştesi de eşlik ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

'Survivor 2021'in çekimlerinin bitmesiyle birlikte TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yoğun geçen sezonun ardından birlikte tatile çıkmıştı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

TATİL FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Altunkaya ve yakın dostlarıyla çekilen tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraf karesinde Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl'ın da yer alması hemen fark edildi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

Bununla da kalmayan Ilıcalı, sevgilisinin tek başına otururken çektiği bir pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya dibine kadar aşık fena gaza geldi ama bir sorun var! Şeyma Subaşı’nın ablasıyla...

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Kübra Açıl ve Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında görüntülenmişti. Bu kareler sonrası Şeyma Subaşı'nın ablasına ne diyeceği merak konusu oldu.

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