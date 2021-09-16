O SES TÜRKİYE jürileri belli oldu! Hadise'nin morali bozuk! O SES TÜRKİYE'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak. Vatandaşlar arama motorlarından programa dair; O Ses Türkiye jürileri kimler? O Ses Türkiye jürisi belli oldu mu? O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye jüri koltuğunda hangi isimler var? Hadise O Ses Türkiye jürisinde olacak mı? Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de jüri olacak mı? sorularını merak içinde aratıyorlar. Ünlü televizyoncu, sunucu, girişimci Acun Ilıcalı TV8'de çıktığı 2. Sayfa programında O SES TÜRKİYE hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı jüri olarak Ebru Gündeş ile anlaştığını duyurdu. Bu açıklama magazin basınında ''Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile aşk yaşayan Hadise’den intikamını aldı'' olarak yorumlandı. O Ses Türkiye’den gönderilen Hadise’nin moralinin bir hayli bozuk olduğu ortaya çıktı. İşte O SES TÜRKİYE'ye dair son açıklama ve detaylar...

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ve Hadise arasında seçimini yaptı! O SES TÜRKİYE'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak. Vatandaşlar arama motorlarından programa dair; O Ses Türkiye jürileri kimler? O Ses Türkiye jürisi belli oldu mu? O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye jüri koltuğunda hangi isimler var? Hadise O Ses Türkiye jürisinde olacak mı? Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de jüri olacak mı? sorularını merak içinde aratıyorlar. Ünlü televizyoncu, sunucu, girişimci Acun Ilıcalı TV8'de çıktığı 2. Sayfa programında O SES TÜRKİYE hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı jüri olarak Ebru Gündeş ile anlaştığını duyurdu. İşte O SES TÜRKİYE'ye dair son açıklama ve detaylar...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklik yapacağını söyleyen Ilıcalı, aklındaki ismi de açıkladı.

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil" dedi.

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Acun Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, daha önce TV8'de Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile 3 Adam isimli programı sunmuştu.

Sanatçı Ebru Gündeş'in boşanma aşamasındaki eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olayın yankıları sürerken O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan ikilinin yeni sezonda bir arada olma ihtimalinin sıfır olduğu iddia edilmişti. Beklenen oldu.

Ebru Gündeş, Hadise'yi jürilikten gönderdi. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti.

Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi. Hadise'nin O Ses Rap adlı programda jüri olacağına dikkat çekildi. Yaşanan bu olay sonrasında Hadise'nin moralinin bir hayli bozulduğu, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından teselli edildiği öğrenildi.