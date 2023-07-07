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Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi

Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi
07.07.2023 12:46 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:46

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3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine bu partide evlilik teklifi etti. Önceki gün parmağındaki tektaşla görüntülenen Altunkaya evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

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