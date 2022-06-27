7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz!

Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde Barış Arduç ile başrolü üstlenmişti. Gupse Özay'ın Zeliha, Barış Arduç'un ise Cemil karakterini canlandırdığı filmde ikilinin ilişkisinin temeli atıldı. Filmin çekimleri sırasında tanışan ünlü çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Geçen günlerde ise oyuncu çiften müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi. İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hamilelik çok yakışmış" yorumunda bulundu. İşte 7 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...