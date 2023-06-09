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60'lık Seda Sayan süper mini şortuyla Paris sokaklarında!

60'lık Seda Sayan süper mini şortuyla Paris sokaklarında!
09.06.2023 22:44 - Son Güncelleme: 09.06.2023 22:44

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Karan'a ikinci doğum günü!...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve geçen yıl nikah masasına oturan Sayan, özellikle eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son dönemlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken ve 'Barbie bacak' yaptıran Sayan, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Paris'te süper minisi ile eşine poz veren Sayan, sosyal medyayı adeta salladı. İşte 60 yaşındaki Kadırgalı Seda Sayan'ın o pozu...

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