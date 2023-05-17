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51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! Son hali olay...

51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! Son hali olay...
17.05.2023 09:06 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:08

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nasıl yendiği ortaya çıktı. Son olarak 18 kilo altının olduğunu belirtmesiyle sosyal medyada gündem haline gelen ünlü şarkıcı fit vücuduyla görenleri şoke etti. 58 kiloyu diyetsiz ve sporsuz veren Kobra Murat'ın sırrı ortaya çıktı. İşte ünlü ismin zayıflama sırrı...

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Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terziydi.

Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi.

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat'ın şimdilerde yüzbinlerce seveni bulunuyor.

Kilolu haliyle tanınan ünlü şarkıcının bir anda 58 kilo vermesi ise görenleri şoke etti.

Kobra Murat adıyla tanınan Murat Divandiler, mide küçültme ameliyatı ile zayıfladı.

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