5 aylık hamile olan Nazlı Kayı'dan karnı burnunda poz!

Nazlı Kayı Sabancı, 2021 Ekim ayında Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda bebek beklediği ortaya çıkan ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan geldi. Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel işaret edilerek yapılan "Eltisini kıskandı" yorumu ise dikkat çekti. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...