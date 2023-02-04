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4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”

4,5 aylık hamile olan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a poz verdi! Son halini görenin nutku tutuldu! “Kocanız ne güzel izlemiş sizi...”
04.02.2023 09:43

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Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver son olarak üç ayrı firmayla yaptığı reklam anlaşmasıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi Berkin Gökbudak'a poz veren Enver'in paylaşımını gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi" derken bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu. İşte 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan pozları...

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2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle adını duyuran Aslı Enver, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Enver, 2012-2015 yılları arasında meslektaşı Birkan Sokullu ile evli kaldı.

Enver, geçen aylarda ise bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak'la sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahından kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı.

"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver, kısa bir süre sonra açıklamada bulunarak iddiaları doğruladı.

"Hamile misiniz?" sorusuna yanıt veren Enver, "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" şeklinde konuştu.

Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden de ayrıldı.

ÜÇ AYRI FİRMAYLA EL SIKIŞTI!
Attığı her adımla dikkat çeken Enver, son olarak üç ayrı firmayla yaptığı reklam anlaşmasıyla gündem oldu.

Oyuncu, daha önce yüzü olduğu bir bankayla iş birliğini konuşulanlara göre 8 milyon TL'ye yeniledi.

Yine iddiaya göre Aslı Enver, bir cilt kremiyle yaptığı reklam sözleşmesini de 5 milyon TL'ye 2023 sonuna dek uzattı.

Enver, bir bebek markasıyla da reklam anlaşması yapıp 5 milyon TL'yi cebine koydu. Oyuncu, böylece üç ayrı anlaşmadan 18 milyon TL kazanmış oldu.

YENİ POZ!
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Berkin Gökbudak'a poz veren Enver'in paylaşımını gören hayran kaldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi, ne güzel sevgi bu. İnşallah ömrünüzün sonuna kadar aşkla beraber olursunuz" dedi.

Bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı. Kim bilir anne olunca nasıl güzel olacaksın. Annelik sana çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

Enver için "Asil, kaliteli ve kibar kadın. Güzel anne, seviliyorsun" ve Ne kadar zarifsiniz maşallah" yorumları da yapıldı.

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