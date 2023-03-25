RAMAZAN İMSAKİYE
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40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti

40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti
25.03.2023 01:13 - Son Güncelleme: 25.03.2023 01:19

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Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Bu yıl ise kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren oyuncu, sosyal medya hesabında aile pozunu yayınladı. Eşi Ali Atay ve iki çocuğuyla çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Kaya, kızı Leyla Süreyya'nın 40 günlük olduğunu duyurdu. Ünlü ismin paylaşımı büyük beğeni toplarken taze anne Kaya'nın son hali dikkat çekti. Öte yandan aralarında Müge Boz, Ceyda Ateş gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü paylaşıma yorumda bulundu. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı...

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