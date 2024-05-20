Ceyda Düvenci, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Renkli kıyafet tercih eden oyuncu, "Yaz tatilinde oğlumla Kenya'ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz. Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.

Televizyon programıyla izleyici karşısında olan Düvenci, "Dizi ve sinema için gelen senaryolara bakıyorum" dedi.

MANİDAR SÖZLER!

Geçtiğimiz sene boşandığı Bülent Şakrak'ın kendisini Esra Akpınar'la aldattığı haberlerinin sorulmasına güzel oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır.

Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım. Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" diye cevap verdi.

Şu sıralar Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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