Survivor All Satr'da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Özgür Tetik'e 5-0 yenilen adaya veda eden isim oldu.

Yarışmanın ilk gününden bu yana attığı her adımla dikkat çeken Kalaycıoğlu'nun eleme sonrası yaptıkları da sık sık gündeme geldi.

Elendikten sonra paylaşım dahi yapmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu yeni düşmanı Yunus Emre'yi takipten çıktı.

Yunus Emre'yi takipten çıkmasıyla çok konuşulan Kalaycıoğlu'ndan yeni bir sosyal medya hamlesi daha geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu şimdi ise çıkınca Hilmi Cem hakkındaki bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

İddiaya göre; Hilmi Cem daha yarışmaya katılmadan önce WhatsApp gruplarında Aleyna'yı çok beğendiğine dair ifadelerde bulunuyordu. Ancak reddedilmesiyle tavır alması da bir oldu.

Tüm iddialar fanlar arasında konuşulurken sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapıldı: "Lütfen biri Hilmi Cem'e sezon başından beridir Aleyna'nın ona göz ucuyla bile bakmadığını ama kendisinin reddedilmiş erkek tribini sonuna kadar bize fark ettirdiğini anlatsın bu gevşek ağızlıyı izlerken utanıyorum artık"

Kalaycıoğlu ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve tweeti beğendi. Bu hamlesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken gözler Hilmi Cem'e çevrildi.

Öte yandan Hilmi Cem'in "Aleyna'ya ben de diğer erkekler de yüz vermiyoruz" şeklindeki sözleri tekrar gündeme geldi.