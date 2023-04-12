30 Bin dolarlık hüsran! Meryem Uzerli'nin son hali görenleri şoke etti

2011 ile 2014 yılları arasında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, estetik bağımlısı olup çıktı.







Uzun süredir doktor Simon Ourian ile çalışan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün yine bir dizi operasyon için ABD'nin yolunu tuttu.







Kendisini dünyaca ünlü doktorun ellerine emanet eden 39 yaşındaki oyuncu, yine hüsran yarattı. Dudağı, yanakları ve çenesindeki dolgu ile botoksları yeniletip yüzünü gerdiren Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü sınıfta kaldı.







Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızların da estetiklerine imza atan Simon Ourian'a işlemleri karşılığında 30 bin dolar yani yaklaşık 580 bin TL ödediği söylenen Meryem Uzerli'ye sosyal medyadan eleştiri dolu yorumlar yağdı.







Yorumlardan bazıları şöyleydi: "Bir insan kendine neden bunu yapar!", "Köydeki arının yüzüme uyguladığı tarife", "Paranla rezil olmak diye buna denir", "Dolandırmışlar Amerika'da".

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