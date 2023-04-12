RAMAZAN İMSAKİYE
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Dev satış! Duyan inanamadı... Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı!

Dev satış! Duyan inanamadı... Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı!
12.04.2023 16:12 - Son Güncelleme: 12.04.2023 16:14

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Sevil Sabancı’nın dillere destan yüzen sarayı satıldı. Sevil Hanım, 2017’den beri tatil yaptığı ‘Sexy Fish’ adlı 40 metrelik yatını 10 milyon 600 bin Euro yani yaklaşık 222 milyon TL’ye sattı...

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, 2017'de explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı olan Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Yachts'ın 'Sexy Fish' isimli yatını satın almıştı.

Bu süreden beri her yaz kızı Melisa Tapan ve dostlarıyla dillere destan yatında tatil yapan Sevil Hanım, yüzen sarayını 10 milyon 600 bin Euro'dan satışa çıkarmıştı.

BİR HAFTASI 2 MİLYON 650 BİN TL!
Sexy Fish' yani nam-ı diğer 'Seksi Balık'ın bir süre önce Monaco'daki bir şirket tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

Sevil Sabancı'nın 222 milyon TL'ye sattığı 40 metrelik yüzen saray yeni alıcısı tarafından da haftalık 126 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 650 bin TL'ye kiralanmaya başladı.

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