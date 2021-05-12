RAMAZAN İMSAKİYE
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2021 Survivor’da kim elendi? Kim gitti son dakika! 11 Mayıs 2021 Survivor SMS oy sıralaması belli oldu!

2021 Survivor’da kim elendi? Kim gitti son dakika! 11 Mayıs 2021 Survivor SMS oy sıralaması belli oldu!
12.05.2021 00:51
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Survivor 2021, bu akşam 90. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 11 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...


Survivor'da elenen isim Sergen Bayar oldu. Sergen, ''Buraya bir şekilde eleneceğimi bilerek geldim. Survivor serüvenim bitecekti. Alabildiğimi alıp mutlu bir şekilde ayrılmak istiyorum.'' dedi.
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