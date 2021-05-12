2021 Survivor’da kim elendi? Kim gitti son dakika! 11 Mayıs 2021 Survivor SMS oy sıralaması belli oldu!

Survivor 2021, bu akşam 90. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 11 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...