Haberler Magazin Videoları Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...
11.07.2022 00:00 - Son Güncelleme: 11.07.2022 00:01

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:35
Müge Anlı'dan evliliği sonrası...
Magazin 11:15
Songül Karlı ile Metin Yüncü...
Magazin 00:24
Yok artık Gülşen! Önce kucağa...
Magazin 00:26
Gülşah Saraçoğlu'nun eski...
Magazin 00:21
Şantaj mesajları almıştı! Naz...
Magazin 00:30
Demet Özdemir ile Oğuzhan...
Magazin 00:21
Perihan Savaş'ın 'aslan...
Magazin 00:26
Kibariye’nin bambaşka biri...
Magazin 00:29
Fahriye Evcen'in büyüyen...
Magazin 01:13
Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar...
Magazin 00:40
Oyuncu Pelin Batu tek celsede...
Magazin 00:24
İhanet iddiaları 14 yıllık...

Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. İşte Hakan Altun'un kendisinden de ünlü olan babası...

Magazin Videoları
SON DAKİKA