Muhteşem Yüzyıl dizisi ile hafızalara kazınan Halit Ergenç, Binbir Gece'de başrolü paylaştığı meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında dünyaevine girdi.

Bu evlilikten Ali, Han, Leyla adında üç evladı olan Ergenç, Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırttı.

Korel ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ergenç'in eski aşkları da merak edildi. Ergenç'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncunun aylarca evli kaldığı eski eşi Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızı çıktı.

HALİT ERGENÇ - GİZEM SOYSALDI