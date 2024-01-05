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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 18:57

13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu!

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Ergenç'in eski aşkları da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile hafızalara kazınan Halit Ergenç, Binbir Gece'de başrolü paylaştığı meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında dünyaevine girdi.

Bu evlilikten Ali, Han, Leyla adında üç evladı olan Ergenç, Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırttı.

Korel ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ergenç'in eski aşkları da merak edildi. Ergenç'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncunun aylarca evli kaldığı eski eşi Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızı çıktı.

HALİT ERGENÇ - GİZEM SOYSALDI

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