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11 aylık Zeynep Bastık ile Tolga Akış evliliği bitti! Tolga Akış mahkemeden story paylaştı Zeynep de bikinili mutluluk pozu

11 aylık Zeynep Bastık ile Tolga Akış evliliği bitti! Tolga Akış mahkemeden story paylaştı Zeynep de bikinili mutluluk pozu
23.07.2022 16:32

OTOMATİK OYNAT

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Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin ayrılık haberlerinin hemen ardından da ilginç bir ayrılık açıklaması da geldi. Boşanma açıklamasının ardından aşk dolu paylaşımlar ve açıklamalar yapan ikili, resmen boşandı.

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