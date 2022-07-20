11 aylık Zeynep Bastık ile Tolga Akış evliliği bitti! Tolga Akış mahkemeden story paylaştı Zeynep de bikinili mutluluk pozu
Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin ayrılık haberlerinin hemen ardından da ilginç bir ayrılık açıklaması da geldi. Boşanma açıklamasının ardından aşk dolu paylaşımlar ve açıklamalar yapan ikili, resmen boşandı.
Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasıyla taçlandırmıştı. Nikâh öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık, "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" açıklamasını yapmıştı.
'EVET'TEN SONRA AĞLADI
Zeynep Bastık, "Evet derken heyecanlandınız mı?" sorusuna, "Düğünde ağlamamak için kendimi bayağı tuttum. Tek duramadığım an 'Evet'ten sonra, 'Sizi eş ilan ediyorum' dendiği andı" yanıtını vermişti.
"BİRBİRİMİZİN HAYATINDAN ÇIKMIYORUZ"
Üç yıllık birlikteliğin ardından evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde boşanma kararı almıştı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı, gündem olan haber sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM ZEYNOCUM"
Tolga Akış ise sosyal medya paylaşımına, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet, ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum" notunu düşmüştü.