Haberler Magazin Videoları 10 yılı devirmişler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

10 yılı devirmişler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

10 yılı devirmişler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
04.03.2023 08:27

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Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakteriyle izleyici karşısına çıkan Boncuk Yılmaz, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Dizide Serkan Ercan'ın hayat verdiği Menderes karakterinin eşini canlandıran Yılmaz'ın gerçek aşkı da merak konusu oldu. Dizi izleyicileri, "Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yılmaz'ın ünlü oyuncuyla 10 senedir aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Boncuk Yılmaz'ın sır gibi sakladığı oyuncu eşi kimmiş...

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ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizide Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz is yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Dizide Serkan Ercan'ın hayat verdiği Menderes karakterinin eşini canlandıran Yılmaz'ın gerçek aşkı merak edildi.Dizi izleyicileri, "Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Yılmaz'ın ünlü oyuncuyla 10 senedir aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

İŞTE BONCUK YILMAZ VE OYUNCU EŞİ FETHİ KANTARCI

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