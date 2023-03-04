Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakteriyle izleyici karşısına çıkan Boncuk Yılmaz, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Dizide Serkan Ercan'ın hayat verdiği Menderes karakterinin eşini canlandıran Yılmaz'ın gerçek aşkı da merak konusu oldu. Dizi izleyicileri, "Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yılmaz'ın ünlü oyuncuyla 10 senedir aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Boncuk Yılmaz'ın sır gibi sakladığı oyuncu eşi kimmiş...