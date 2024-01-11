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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 18:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 18:22

▶️ 'Filozof Atakan'ın son halini gören şaştı kaldı! Konuşmalarıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Sosyal medyada ortaya çıkan videosu sonrası televizyonlardan, internette haber sitelerine kadar her yerdeydi Atakan Kayalar, nam-ı diğer Filozof Atakan. O dönem 10 yaşında olan ve 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Ancak sonrasında o dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun üzerinden sosyal medyada bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" diye konuşmuştu. Ardından ortalardan kaybolan Atakan Kayalar'ın, aylar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı.

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