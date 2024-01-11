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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 18:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 18:22

▶️ Çitos Efe'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi! İşte son hali...

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Çitos Efe artık kocaman bir delikanlı.

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