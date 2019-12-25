Haberler Video Osman, Salvador'un peşine düşüyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

Osman, Salvador'un peşine düşüyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

25.12.2019 22:13

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Salvador'un peşine düşüyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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