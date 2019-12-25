Bamsı oğlunun intikamını alıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Aybars'ın katillerini buluyor ve Bamsı oğlunun intikamını alıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bamsı oğlunun intikamını alıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm25.12.2019 22:13
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