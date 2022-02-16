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Osman Bey, Tekfur Nikola'yı yanına çekti! "Benim kapımı geçerse sana da gelmesi yakındır!"

Osman Bey, Tekfur Nikola'yı yanına çekti! "Benim kapımı geçerse sana da gelmesi yakındır!"
16.02.2022 23:10

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 82’nci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, nihayet eline geçirdiği Tekfur Nikola’nın canını bağışladı ve Moğol tehdidine karşı birlikte hareket etmeye ikna etti.

Kuruluş Osman Videoları

Osman Bey'in canını bağışlaması üzerine Nikola, "Hayatta kalmak için benim yaşamama dahi izin vereceksin ha! Demek durum bayağı ciddi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Osman Bey ise "Sen nasıl anlarsan anla amma. Evvel ikimize birden düşman olanı aradan çıkaralım derim Nikola! Korkmayasın senin hesabını görmemezlik etmem. Vakti gelende acıların en büyüğünü yaşatacağım sana. Ama şimdi üzerimize sel gibi Moğol akar! Türk! Rum! Âli Selçuk! Roma! Hepimiz bu topraklarda birer taşız! Birlik olup selin karşısına duvar olmak gerek! Hele seli durduralım! Sonra ben seni parçalarına ayırıp kum edeceğim" dedi.

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