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Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı: ''Her zalimin hesabını elbet biz göreceğiz''

Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı: ''Her zalimin hesabını elbet biz göreceğiz''
07.02.2022 18:55

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Kuruluş Osman'ın 81. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in ''Her zalimin hesabını elbet biz göreceğiz'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman Videoları

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

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