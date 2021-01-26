Kuruluş Osman 43. bölüm 2. fragmanı izle! Eğer Kulucahisar'ı vermezsen...

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 43. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın Osman Bey'e gönderdiği "Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!" haberi obada büyük bir şok yaşanmasına neden oluyor. İşte Kuruluş Osman 43. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.