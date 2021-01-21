Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın “Nikola bu gece ölecek!” sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Nikola bu gece ölecek!" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.

Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

TEKFURLAR TOPLANIYOR HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

PAPA'NIN AJANLARININ PLANI NE?

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek?

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?