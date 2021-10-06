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Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne: Papaz, Osman Bey'in elinde

Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne: Papaz, Osman Bey'in elinde
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Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile izleyiciyle buluştu. Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon açılış sahnesi ise büyük heyecan yarattı. Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o sahne...

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