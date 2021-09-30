Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı: Bala Hatun gebeymiş

Kuruluş Osman 65. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! ATV'nin sevilen dizisi, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, " Bala Hatun gebeymiş…" sözleri vurdu. İşte Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm 2. fragmanı…
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de. Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, yeni sezona da heyecan dolu bir bölümle başlıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin özenle seçilmiş kostümleri ve yepyeni dekorları heyecanın dozunu daha da yükseltiyor.