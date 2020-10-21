Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey ve Osman Bey hasret gideriyor! "Sana geldim babam..."

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Ertuğrul Bey ve Osman Bey'in buluşarak hasret giderdiği, "Sana geldim babam..." başlığıyla yayınlanan sahne izleyiciden tam not alırken geceye de damgasını vurdu.

"Baban Ertuğrul Bey seni çağırdı" yalanıyla tuzağa düşen Osman Bey, düşmanı bertaraf etti. Alpleriyle buluşan Osman Bey obaya döndü ve babası Ertuğrul Bey'e kavuştu.

"EĞER GELMESEYDİN YAZIMIZ KIŞ OLURDU"

Obaya gelen Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in yanına gider. Ertuğrul Bey'in elini öptükten sonra "Sana canım feda babam" dedi.

Ertuğrul Bey, "Senin yolunda nice kor ateşten geçerim. Geçerim de içim yanmaz. Sana gelir babam." diyen oğlu Osman Bey'e, "Bilirim oğlum, bilirim. Eğer gelmeseydin yazımız kış olurdu. Eğer başına bir hal gelseydi öfkem 7 iklimde boran olurdu. Bunu da sen bilesin." sözleriyle cevap verdi.

Babasının sözleri karşısında bir kez daha gururlanan Osman Bey, "Allah'ın izniyle bu sancağın altında nice zalime diz çöktüreceğiz. Bunu da bilirim" diyerek Ertuğrul Bey'e sarıldı.



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.



OSMAN BEY SAVCI BEY İLE KARŞI KARŞIYA!

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.



'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.