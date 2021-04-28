Kuruluş Osman'da Bamsı Bey'in intikamı 56. bölüme damga vurdu! Bedelini ödetti...

Bamsı Bey'in intikamı Kuruluş Osman'a damga vurdu! Tarihi ve dönem dizisi olan 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 56'ncı bölümünde, Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajını da kaybettiği sahne izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizide Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı! İşte Kuruluş Osman'da damga vuran o sahne…

Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı.

Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.

"Çolak koyduğunuz elimle hesaplaşacaksın" diyen Bamsı Bey, Petrus'a bir şans vererek diyetini ödemesini istedi ve ona bir hançer verdi. Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı.

Bamsı Bey, "Hayatını kurtardığım, Süleyman Şah'ımın adını verdiğimiz o cevval çocuk için… Canına kast ettiğimiz nice alpimiz için" diyerek Petrus'tan aldığı hançeri kalbine sapladı.

Böylelikle Papa'nın ajanlarının uç bölgesindeki faaliyetlerine son verilmiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.