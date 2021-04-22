RAMAZAN İMSAKİYE
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Osman Bey’in Nikola’yı bozguna uğrattığı Kuruluş Osman’ı sahne zirveye taşıdı

Osman Bey’in Nikola’yı bozguna uğrattığı Kuruluş Osman’ı sahne zirveye taşıdı
22.04.2021 12:42
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Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55. bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, dün akşam yayınlanan 55.’inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı AB Sosyal Statü’de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak zirveye yerleşti. #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesinde yer alan dizinin 55’inci bölümüne ise Osman Bey’in Nikola’yı bozguna uğrattığı sahne damga vurdu. Söğüt’ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey’in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı. Söğüt’ün altındaki tünellerin patlatıldığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, Malhun Hatun’un da Osman Bey’le birlikte savaştığını görünce çareyi kaçmakta buldu. Osman Bey’in bu zaferi, uç bölgesinde sevinçle karşılandı.


Nikola cenk meydanından çekildi...
Kuruluş Osman Videoları