Haberler Video Aygül Hatun, Bala Hatun'un obayı terk etmesini istiyor!

Aygül Hatun, Bala Hatun'un obayı terk etmesini istiyor!

18.12.2019 23:46

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Aygül Hatun, Bala Hatun'un obayı terk etmesini istiyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.


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