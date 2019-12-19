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Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

19.12.2019 00:27

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümde Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarıyor ancak Bala Hatun zehirlendi. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya geldi. Bölümün son bulmasının ardından Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı "Gün, hesap günüdür!" başlığıyla yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı...


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