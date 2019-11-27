Kardeşim Aybars'ın intikamını alacağız! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm

ATV ekranlarında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Kardeşim Aybars'ın intikamını alacağız" sözleri izleyenlerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Kardeşim Aybars'ın intikamını alacağız! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm27.11.2019 22:27
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