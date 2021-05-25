Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayında! ‘’Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...''

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 59. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 59. bölümün ardından merakla beklenen 60. bölüm 3. fragmanı ekrana geldi. Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. fragmanına ‘’Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...'' ifadeleri damga vurdu…

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?