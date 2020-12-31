Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı izle! Bala Hatun'a tuzak kuruluyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bamsı Bey'in ona ilettiği sırları okuyan Osman Bey'in "Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.

OSMAN PLANLARI BOZUYOR

Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.

SAVCI'NIN ÖFKESİ

Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

TARGUN NE YAPACAK?

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?