Selcan Hatun’dan Bala Hatun’a öğütler: Adil olmayan arzularla beyimizin aklını ve gönlünü meşgul eyleme

Osman Bey’in kılıç kuşanma töreninin ardından Selcan Hatun ve Bala Hatun bir araya geldi. Selcan Hatun “Osman’ım bey olmalıydı, oldu. Sen bey hatunu olmalıydın; oldun! Ben sana birkaç kelam nasihat etmeliydim, geldim” diyerek söze başladı. Kuruluş Osman'da mest eden o sahne...

Selcan Hatun, Osman Bey'in bey olmasının ardından bey hatunu olan Bala Hatun'a öğütler verdi.

KURULUŞ OSMAN'A DAMGASINI VURAN ÖĞÜT

Selcan Hatun'un "Bala Hatun! Türk beylerinin hatunları da törelidir. Beyleri gazadayken obanın mesuliyeti Türk hatunlarındadır. Sen beyinin ahaliye bakan gözü ve yüzü olacaksın. Onlara merhametle muamale eyle ve şikayetlerini dinle. Lakin hakkaniyete muvafık olmayan dilekleri beyine götürme. Adil olmayan arzularla beyimizin aklını ve gönlünü meşgul eyleme. Senden hakkı talep edene Hakkın Cemil sıfatıyla mukabele eyle. Senden haksızlığa aracı olmanı isteyeni Celil sıfatıyla geri çevir, men et, uyar! Ey Şeyh Edebalı'nın kızı! Sana bundan fazla nasihat haksızlık olur. Nasıl konuşacağını, nasıl susacağını, nerde durup nerede yürüyeceğini bilirsin. Bildiğin gibi eyle" sözleri Bala Hatun'u hayli duygulandırdı.

Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.