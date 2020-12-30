Osman Bey babası Ertuğrul Bey'in mezarında böyle söz verdi: Fethettiğin toprakları Türk’ün yurdu kılacağım baba

‘Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40’ıncı bölümünde, Osman Bey, beylik toyu öncesinde babası Ertuğrul Bey’in mezarını ziyaret etti. Osman Bey, babasına şu sözlerle seslendi: “Fethettiğin toprakları Türk’ün yurdu kılacağım baba… Mazlumların gözlerinde yaş değil, umut; zalimlerin kabusu olacağım… Her dinden mazlumun duasıyla cihanın dört bir yanında büyüteceğim bu toprakları. Atam Oğuz Kağan’ın… Dedem Süleyman Şah’ın ve senin soyuna, törene layık olacağım… Bugün beylik toyu günüdür babam… Allah bizleri utandırmasın yiğit babam… Hakkımızda hayırlıysa neyse o olsun.”

'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40'ıncı bölümünde, Osman Bey, beylik toyu öncesinde babası Ertuğrul Bey'in mezarını ziyaret etti. Osman Bey, babasına şu sözlerle seslendi: "Fethettiğin toprakları Türk'ün yurdu kılacağım baba… Mazlumların gözlerinde yaş değil, umut; zalimlerin kabusu olacağım… Her dinden mazlumun duasıyla cihanın dört bir yanında büyüteceğim bu toprakları. Atam Oğuz Kağan'ın… Dedem Süleyman Şah'ın ve senin soyuna, törene layık olacağım… Bugün beylik toyu günüdür babam… Allah bizleri utandırmasın yiğit babam… Hakkımızda hayırlıysa neyse o olsun."