Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | ATV Kuruluş Osman izle 13.02.2020 00:39

Kuruluş Osman'ın 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Atv ekranlarında yayınlanan ve Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Merakla beklenen dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında "Ya şehadet şerbeti içeriz, ya da yolumuza hür devam ederiz!" sözü dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin 11. yeni bölümünün tanıtım fragmanı...



KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?