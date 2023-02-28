Haberler Kuruluş Osman Videoları İZLE | Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı VİDEOSU 📺: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

İZLE | Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı VİDEOSU 📺: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”

İZLE | Kuruluş Osman 116. bölüm 3. fragmanı VİDEOSU 📺: “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!”
28.02.2023 21:54 - Son Güncelleme: 28.02.2023 21:55

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana, “Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!” sözleri damga vurdu. İşte nefes kesen yeni bölüm fragman....

Kuruluş Osman Videoları

Osman Bey, ordunun başına geçiyor

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey'in büyük planı nedir?

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

Frigg, Bala Hatunların elinde!

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?

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