''Ah Balam'' Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Bala Hatun'un gözyaşları damga vurdu

‘’Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...'' Seyircilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Malhun Hatun evleneceği bölümde heyecan doruklara çıkacak. Togay'ın "Kayı obası Domaniç yaylasına göçecek. Yayla yolu kan gölüne dönecek. Osman'a bir baba acısı daha yaşatacağım." sözlerinin ardından Bamsı Bey'i tuzağa düşürmesi sonrası duygu dolu anlar yaşanıyor. Dün yayınlanan Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanında bu olay sonrası Cerkutay'ın "Babam" çığlıkları duyuluyor. 60. bölüm fragmanında Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'u Kayı Obası'na düğün için getirdiği görülürken Togay'ın intikam planları yaptığı anlar herkesi şaşırttı. Bamsı Bey ölecek mi soru şimdi izleyicilerin heyecanla beklediği sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?