Kuruluş Osman 59. bölümde nefes kesen sahne! Osman Bey, Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardı

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey Moğol kampına gitti! Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardı... Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 59'uncu bölümünde, Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Moğol kampına giden Osman Bey'in, Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardığı o sahne…