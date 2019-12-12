Kuruluş Osman 4. yeni bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölüm full izle 12.12.2019 00:17

Yayınlanan her bölümüyle ATV ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Osman esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesiyor ve bunun karşılığında kafesli çadıra hapsediliyor. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman'ın ne yapacağı merak edildi. Peki, yeni bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 4. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"

BALA HATUN KAÇIRILIYOR

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?

OSMAN BEY, BATUR ALP'İ CEZALANDIRIYOR

Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.

OSMAN NE YAPACAK?

Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?