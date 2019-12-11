Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman yayınlanan her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni bölümü ekranları başından takip edenler Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede? İşte diziye dair merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.