Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarıyor! Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Kuruluş Osman 4. bölüm 11.12.2019 23:52

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yannis, Osman Bey'e not bırakıyor ve Osman Bey Bala Hatun'u kurtarıyor. İzleyiciler şimdi Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.