Haberler Video Osman Bey'in rüyası geceye damga vurdu! İşte milyonları ekranlara kilitleyen o sahne

Osman Bey'in rüyası geceye damga vurdu! İşte milyonları ekranlara kilitleyen o sahne

11.12.2019 23:12

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in "Allah'ım... Bana ve neslime efendimizin nurunu cihana yayacak bir devlet kurmayı nasip et." sözleri geceye damga vurdu. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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