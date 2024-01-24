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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 22:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 22:52

▶️ Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Sizi Moğol'un gazabından koruyan devlet benim"

Kuruluş Osman’ın 145. Bölümünde Osman Bey; yeri geldiğinde Selçuklu’ya yeri geldiğinde İlhanlı’ya verilen vergilerin kendisine verilmesini talep ederek Bizans Devleti’nin tekfurlara sırtını döndüğünü ve var olmak istiyorlarsa Türk’ün himayesi altına girmeler gerektiğini söyledi.

Kuruluş Osman'ın 145. Bölümünde Osman Bey; yeri geldiğinde Selçuklu'ya yeri geldiğinde İlhanlı'ya verilen vergilerin kendisine verilmesini talep ederek Bizans Devleti'nin tekfurlara sırtını döndüğünü ve var olmak istiyorlarsa Türk'ün himayesi altına girmeler gerektiğini söyledi. Tekfurlar, Osman Bey'in bu talebine karşı çıktığında ise Osman Bey, Moğol tehlikesine karşı kendisinin koruyucu bir kalkan olduğunu vurgulayarak "Sizi Moğol'un gazabından koruyan devlet benim! Şarktan gelen zulme bu vakte kadar ben karşı koydum. Bizans'a gösterdiğiniz hürmeti bundan gayrı bize göstereceksiniz. Ben de sizin ahalinizi koruyacağım!" şeklinde karşılık vererek kendisinin yanında durmayı seçen tekfurları Yenişehir'e davet etti.

Osman Bey'in liderliği; sadece askeri güçle değil, aynı zamanda adaletle ve halkına olan sorumluluğuyla da öne çıktı.

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